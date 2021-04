"Oddaj fejka". Koszulki z regionu trafią do dzieci z biedniejszych regionów świata

Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Ponad 600 sportowych koszulek piłkarskich w 1,5 miesiąca udało się zebrać w ramach ogólnopolskiej akcji "oddaj fejka". Trafią do dzieci z krajów - afrykańskich i bliskiego Wschodu.

To koszulki z herbem, z logo i nazwiskiem piłkarza, ale część, to też tzw. "fejki", czyli najczęściej podróbki. - Stąd też nazwa akcji - tłumaczył jej organizator Maciej Nowak, ze "Stadionowych lumpów".



To tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o te najmniejsze dzieci, bo one nie patrzą na metki i na to, czy coś jest oryginalne lub nie. Na pewno się z tych rzeczy ucieszą. Przyszło do nas trzech Robertów Lewandowskich, 20 Messich, 20 - Ronaldo, 56 koszulek FC Liverpoolu oraz ponad 30 innych nazwisk - wymieniał Nowak.



Koszulkę z naszego regionu przekazał m.in. Paweł Szefernaker, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.



- Uznaliśmy z synem, który ma siedem lat i jest fanem piłki nożnej, żeby podzielił się jedną z takich koszulek z dziećmi, które są fanami piłki nożnej, a których nigdy nie będzie stać na zakup takiej koszulki. Syn jest fanem FC Barcelony, więc podzieli się taką koszulką - mówił Szefernaker.



Teraz trwa segregowanie koszulek. Na początek trafią do Tanzanii i Kamerunu, potem do kolejnych rejonów.



Polacy wysłali też piłki, korki, getry czy rękawice piłkarskie. Po wysłaniu koszulek, organizatorzy planują kolejne, podobne działania.