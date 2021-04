Robot z ZUT-u będzie pomagał w szczecińskich szpitalach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Robot dezynfekujący pomieszczenia, stworzony przez szczecińskich naukowców, przejdzie modernizację.

Testować go będzie szpital w Zdrojach i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.



W ciągu trzech najbliższych miesięcy zostaną wprowadzone ulepszenia systemu bezpieczeństwa, które pozwolą na kolejny etap testów - mówi Karol Mądlicki, kierownik projektu.



- Wydelegowana osoba będzie używać tego robota, tak jak gdyby był gotowy i komercyjny. Będziemy zbierać dane z różnych czujników, a te osoby wypełniać ankiety i przekazywać swoje opinie na temat tego robota. Chodzi o to, aby go udoskonalić i wyeliminować wszystkie błędy - tłumaczy Mądlicki.



Docelowo urządzenie ma trafić do szpitali, urzędów oraz innych miejsc o dużym zagęszczeniu ludzi.