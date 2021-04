Uparty jak... łoś. Nietypowa akcja na drodze S6

Nietypowa akcja na drodze S6 w rejonie Reska. Rodzeństwo łosi próbowało przejść przez specjalne przejście pod jezdnią.

- Zwierzęta jednak bały się hałasu przejeżdżających aut - relacjonował w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie. - Policjanci razem ze strażą leśną próbowali nagonić te zwierzęta do przejścia. Niestety, hałas i echo odbijające się płoszyło zwierzęta. Próbowały one pokonać siatkę, która odgradza drogę.



Po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze poddali się i wezwali na pomoc przyrodników, z Marcinem Grzegorkiem z Towarzystwa Przyrodniczego.



Łosie trzeba było na krótko uśpić, potem położyć na platformie doczepionej do samochodu

i przewieźć na drugą stronę przejścia.



- Zwierzęta te są uparte - dodał Michał Kudawski. - Na okres wiosenno-letni aż do jesieni wędrują na bagna, gdzie pobierają urozmaicony pokarm. Obierają jakąś trasę i z uporem próbują pokonać wszelkie przeszkody na drodze.



Zwierzętom założono też specjalne obroże, dzięki którym będzie można śledzić ich wędrówki.



Kilka dni temu inny wystraszony łoś próbował przekroczyć drogę. Niestety zwierzę zostało potrącone przez samochód, miało złamaną nogę i trzeba było je uśpić.