Mieszkańcy Osiedla Arkońskie Niemierzyn walczą o stadion [ZDJĘCIA]

Fot. Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn Fot. Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn Fot. Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn

Nie chcemy, by teren po stadionie Czarnych Szczecin zamienił się w wielkie osiedle - zapewnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Radni Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn walczą o blisko czterohektarową działkę przy ul. Chopina.



- To od lat był teren sportowy i taki dalej powinien być - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radny Rady Osiedla Andrzej Radziwinowicz. - Że nie będzie to przypadek byłego boiska Pioniera, gdzie mamy totalną betonozę.



Teren ten najpierw należał do Akademii Rolniczej po konsolidacji z Politechniką Szczecińską trafił właśnie do ZUT-u.



To zbędny majątek, ponieważ mamy obiekt sportowy przy ul. Tenisowej, stąd decyzja o sprzedaży - mówiła kanclerz uczelni Adrianna Gudzowska. - Wszystkie uczelnie i wszystkie podmioty publiczne planują jakąś strategię swojego działania i starają się wyprzedawać nieruchomości, które są im zbędne.



ZUT proponuje by 1/4 terenu przeznaczyć na obiekty sportowe, a z pozostałej części tylko 30 procent na budownictwo - i taki wniosek uniwersytet złożył do zakończonych w poniedziałek konsultacji społecznych dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina.



Jak informuje Artur Ratuszyński z Urzędu Miasta, dokument będzie jeszcze wielokrotnie konsultowany, a pod obrady radnych ma trafić jesienią.