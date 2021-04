Prawie tysiąc zaszczepionych w Pilotażowym Punkcie Szczepień Powszechnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych w Koszalinie cieszy się dużym powodzeniem. Jest jedynym w województwie zachodniopomorskim.

- Po dwóch dniach od jego uruchomienia w Hali Widowiskowo Sportowej, liczba zaszczepionych zbliża się do tysiąca - mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. - Ten tydzień to jest taki testowy 400, a potem w zależności od liczby dostępnych szczepionek. Maksymalnie możemy szczepić 800 osób dziennie. Lokalowo jesteśmy na to przygotowani i myślę, że organizacyjnie też damy radę.



Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych działa od poniedziałku do soboty od 9 do 19.