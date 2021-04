Gospodarze świętują! 40 lat temu powstała rolnicza Solidarność

Z tej właśnie okazji - w centrum Stargardu - stanie w środę plenerowa wystawa, która opowiada o historii założenia Związku.

Rolnicy o rejestrację Związku walczyli 2 lata, od roku 1979. Komuniści odmawiali prawa bytu Solidarności, co zakończyło się strajkami chłopów w styczniu 1981 roku.



"Jak nas zarejestrujecie, bułkę z szynką jeść będziecie!" - to było jedno z kluczowych haseł tamtych protestów.



Rolnicy domagali się m.in. nienaruszalności chłopskiej własności. To był wkład w walkę o wolną Polskę i za to należy im się pamięć oraz szacunek - mówi Edward Kosmal, szef Solidarności Rolników na Pomorzu Zachodnim.



- Ja uważam, że jest to ważny element i jakby oddanie czci oraz hołdu rolnikom, bo wielu w protestach oddało swoje życie w walce o polepszenie losów nie tylko samych rolników, ale i mieszkańców wsi - przekonuje Kosmal.



Wystawę o Solidarności Rolników będzie można oglądać na ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie. Plansze przygotował Instytut Pamięci Narodowej.