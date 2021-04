IPN upamiętnił 40. rocznicę Solidarności rolników [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

40 lat temu powstała Solidarność rolników. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę plenerową, która opowiada historię powstania związku. Można ją obejrzeć w Stargardzie.

- Miasto to jest wyjątkowym miejscem na mapie naszego regionu - mówi Paweł Skubisz z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- Stargard był miejscem bardzo silnych protestów rolników, w związku z przekształceniami, jakie nastąpiły na terenie wsi polskiej. Tutaj jest bardzo silne środowisko rolników indywidualnych, zaangażowanych w tę działalność opozycyjną w latach '90 i stąd wybór padł właśnie na Stargard - tłumaczył Skubisz.



- Polska wieś wykazała wielką determinację, a wielu rolników zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach - dodaje Edward Kosmal, przewodniczący Solidarności Rolników na Pomorzu Zachodnim.



- Solidarność jednak odegrała bardzo dużą rolę i nie tylko na wsi, ale w życiu całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że naród, który nie zna własnej historii umrze. Apelujemy, więc do mieszkańców, aby poznać własną historię - podkreśla Kosmal.



Plenerową wystawę można oglądać na ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie do 6 maja.