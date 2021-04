Już niedługo będziemy mogli poczuć się prawie jak nad morzem. Świeży nadmorski piasek przypłynął właśnie na Wyspę Grodzką.

Jest to pierwsza z trzech partii dostaw. Kolejne mają dotrzeć w środę i piątek.



Łącznie ma to być ponad 1500 ton surowca, który zostanie rozłożony w Miejskiej Strefie Letniej. Prace mają potrwać do końca kwietnia.



Koszt wymiany piasku wyniósł 125.600zł.