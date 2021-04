Korek na węźle Kijewo

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Węzeł Kijewo kompletnie zakorkowany. Najdłuższa, bo już prawie 7-kilometrowa kolejka samochodów czeka na wjazd do Szczecina na Szosie Stargardzkiej. To przez prace drogowców, którzy rozpoczęli przygotowania do czwartkowej zmiany organizacji ruchu.

W dodatku przy zwężeniu pasa doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego. Auto stoi na prawym pasie, więc trzeba je omijać.



Ważna porada dla wszystkich, którzy wybierają się do Szczecina z okolic Stargardu. Polecamy przejazd przez Zdunowo obok szpitala w kierunku Węzła Dąbie. Dalej ulicami Goleniowską i Przestrzenną bez większych problemów na Estakadę Pomorską, a dalej na Trasę Zamkową do centrum.