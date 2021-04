Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Polskie F-16 uczestniczyły w przechwyceniu rosyjskich samolotów wojskowych nad Morzem Bałtyckim - poinformowała kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego.

To była skoordynowana odpowiedź NATO, które we wtorek wysłało myśliwce z baz w Polsce,

Estonii i na Litwie do śledzenia i przechwycenia rosyjskich myśliwców, bombowców i samolotów obserwacyjnych nad Bałtykiem.