Wulgarne hasło na drzewach w kołobrzeskim parku

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Antypisowskie hasło wymalowane w zabytkowym kołobrzeskim parku.

Drzewa we wpisanym do rejestru zabytków parku im. Jana Dąbrowskiego zostały wymalowane sprayem. Znalazło się na nich hasło obrażające Prawo i Sprawiedliwość. Pojedyncze litery składające się na napis wymalowano w jednej z alei od strony ulicy Wodnej. Na miejscu pojawili się już miejscy urzędnicy.



Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu, usunięcie napisu może być niebezpieczne dla drzew. - Nie możemy bezpośrednio od ręki usunąć tych literek, chociażby że drzewo to organizm żywy i nie ma takich możliwości, żeby to usunąć bez naruszenia jego struktury. Zasięgamy jeszcze konsultacji w tym temacie - dodaje Kujaczyński.



Urzędnicy kompletują też całą dokumentację, by złożyć na policję zawiadomienie o akcie wandalizmu. Uszkodzenie zabytkowych drzew w myśl prawa karane jest podobnie, jak w przypadku budowli będących w rejestrze zabytków. Grozi za to nawet do ośmiu lat więzienia. Ustalenie sprawcy może być jednak trudne. W pobliżu parku nie funkcjonuje żadna z kamer miejskiego monitoringu.

Relacja Przemysława Polanina.