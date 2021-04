Bomba w Dobrej. Ewakuacja mieszkańców 30 domów

Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej podejmą w czwartek w Dobrej saperzy 5. pułku inżynieryjnego. Pocisk znaleziono we wtorek na placu budowy domu przy ulicy Biedronki.

O tym, że ewakuacja jest konieczna policjanci informowali już w środę. Swoje domy mieszkańcy części ulic Biedronki, Salamandry, Cykady, Dereszowej, Derkacza, Czajki, Ważki, Rzekotki, Traszki, Rudawki, Husarskiej, Rycerskiej i Cesarskiej muszą opuścić do godziny 9.- Ewakuacja będzie w promieniu kilometra, to jest ok. 30 domów - mówi młodsza aspirant Katarzyna Leśnicka, rzeczniczka policji w Policach.Akcję planujemy rozpocząć około godz. 9.30 - zapowiada kapitan Damian Błaszczyk z 5. pułku inżynieryjnego.- Będzie to patrol saperski plus pojazdy do przewozu materiału niebezpiecznego. Nie wiemy ile to potrwa, może 30 minut, może godzinę. Najważniejsze są warunki bezpieczeństwa, żeby nikomu nic się nie stało - podkreślił.Po wydobyciu pocisk trafi na poligon w Drawsku. Trasa przejazdu konwoju z niewybuchem to drogi Gminy Dobra i Kołbaskowa, do zjazdu na autostradę A6.