Pilotażowy punkt szczepień powszechnych w Koszalinie

Pilotażowych Punktów Szczepień Powszechnych jest w kraju 16, po jednym w każdym województwie. Fot. pixabay.com / whitesession (CC0 domena publiczna)

Prawie 1200 osób zostało zaszczepionych w pilotażowym punkcie szczepień powszechnych w Koszalinie. Jest jedynym w województwie zachodniopomorskim.

Punkt w Hali Widowiskowo Sportowej rozpoczął działanie w poniedziałek, codziennie szczepionych jest kilkaset osób powiedział Polskiemu Radiu Koszalin prezydent miasta Piotr Jedliński.



- To jest swego rodzaju wyścig: kto będzie szybszy, czy my zdążymy się zaszczepić, czy zachorujemy na koronawirusa. Cieszę się, że szczepienia w hali są popularne wśród mieszkańców, ze chętnie się szczepimy. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak będzie. Wchodzą roczniki coraz młodszych mieszkańców - mówił.



Prezydent Piotr Jedliński ocenia, że punkt działa bardzo sprawnie.



Szczepienia w Hali Widowiskowo Sportowej są prowadzone 10 godzin dziennie od poniedziałku do soboty.



Pilotażowych Punktów Szczepień Powszechnych jest w kraju 16, po jednym w każdym województwie.