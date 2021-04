Nowa droga rowerowa w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych. Fot. Urząd Miasta Świnoujście Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych. źródło: Urząd Miasta Świnoujście Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych. Fot. Urząd Miasta Świnoujście Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych. Fot. Urząd Miasta Świnoujście

Po majówce ruszy budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jachtowej w Świnoujściu. Do końca roku powstanie ponad 1,5 kilometra trasy od Fortu Zachodniego do Wybrzeża Władysława IV.

Oprócz ścieżki, wybudowane zostaną także chodnik i miejsca parkingowe.



W sumie powstanie 10-kilometrowy szlak, którym będzie można bezpiecznie przejechać rowerem z Promenady Transgranicznej na granicy z Niemcami, przez Dzielnicę Nadmorską wzdłuż ulic Żeromskiego i Uzdrowiskowej, dalej szlakiem "Nad Świną", wzdłuż ulic Jachtowej i Rogozińskiego aż do Wybrzeża Władysława IV i przeprawy promowej "Warszów".



Koszt całej inwestycji to ponad 4 mln złotych, z czego prawie 3 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.