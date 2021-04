Goch-Salvador o konflikcie w Akademii Sztuki

Byłego rektora Akademii Sztuki nie powinno się zwalniać z pracy - mówi Emilia Goch-Salvador z stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra. W ten sposób komentuje konflikt na tej uczelni, który ciągnie się już miesiącami.

Goch-Salvador dodaje, że nikogo nie powinno się wyrzucać z pracy: - Mogłabym to podsumować właściwie tylko jednym zdaniem: że niepojęte jest dla mnie, aby w dobie pandemii, w tak trudnej dla nas sytuacji, coś takiego miało miejsce. Niezależnie od tego, kto czego jest winien, to ma drugorzędne znaczenie, dzisiaj jesteśmy przede wszystkim po to, aby sobie pomagać.Założycielka i dyrektora Baltic Neopolis Orchiestra dobrze ocenia pomoc rządu dla takich instytucji, jaką kieruje.- W Ministerstwie też nie są pozamykane żadne programy, wszystko działa normalnie. Możemy przenosić się do sieci. My tak naprawdę finansowo oprócz tego, że straciliśmy ogrom komercyjnych wydarzeń, to możemy pozyskać dotację, aby nasze stowarzyszenie i orkiestra przetrwały i to już jest bardzo dużo - tłumaczy Goch-Salvador.Baltic Neopolis Orchestra ma już 13 lat. 26 kwietnia rozpoczyna się Festiwal Szczecin Classic. To jedyny w Polsce festiwal, gdzie odbywać się będą kursy muzyczne.