Jest apel do radnych ws. projektu "Kurs na Północ"

Apelują do miejskich radnych w sprawie projektu "Kurs na Północ". Działacze trzech rad osiedli: Stołczyn, Skolwin i Golęcino-Gocław oraz społecznicy - z czterech działających tam stowarzyszeń - mają nadzieję na to, że znajdą się pieniądze w budżecie Szczecina, aby zainwestować je w zaniedbywane przez lata dzielnice.

Obliczany na 4 miliony 300 tysięcy złotych "Kurs na Północ" zajął drugie miejsce w minionej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada rewitalizację okolic tak zwanej Wieży Bismarcka i Parku Tilebeinów.Arkadiusz Lisiński, reprezentujący wnioskodawców apelu do radnych, podkreśla zaangażowanie lokalnej społeczności w tej sprawie.- To jest zgodne z kilkukrotnie wygłaszanymi przez prezydenta Krzystka czy prezydenta Wacinkiewicz, a nawet przez radnych, deklaracjami. Proszę państwa, nawet jeżeli coś się nie udało, a widzimy, że cieszy się dużym zainteresowaniem i ma społeczne poparcie oraz sami uznajemy tego zasadność i zgodność z naszymi programami miejskimi. To jest to w rezerwuarze zadań, nad którymi się pochylimy - mówi Lisiński.Wnioskodawcy apelu mają nadzieję, że na najbliższej sesji rady miasta, można przegłosować taką poprawkę do budżetu, aby zacząć przykładowo prace projektowe, za kilkaset tysięcy złotych. Dokument wpłynął do rady miasta Szczecin w środę. Jakie stanowisko zajmą radni - do sprawy będziemy wracać.