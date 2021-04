Natura lekiem, czyli hortiterapia w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Ogród terapeutyczny. fot. Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”. Wizualizacja ogrodu terapeutycznego. graf. Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”. Wizualizacja ogrodu terapeutycznego. graf. Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”.

Praca w ogrodzie jako panaceum dla osób z chorobami psychicznymi. W szczecińskim szpitalu "Zdroje" przygotowano taki teren zielony przy jednym z pawilonów, który będą pielęgnowali pacjenci - informuje rzeczniczka placówki. To tak zwana "hortiterapia".

Doktor Zofia Piotrowska, kierująca Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym w Zdrojach podkreśla, że sami chorzy czekali na swój kawałek ogrodu.



- Każdy ogród, to miejsce regeneracji i wypoczynku, jeżeli dodamy do tego oddziaływania stricte terapeutyczne, to mówimy o hortiterapia. Ogrodoterapia wpływa na poprawę nastroju, zmniejszenie napięcia i lęku. Może być więc bardzo dobrą formą radzenia sobie ze skutkami stresu - zapewnia Piotrowska.



Jak informuje rzeczniczka szpitala w Zdrojach, placówka nie może ze środków własnych kupić sadzonek. Dlatego liczą na pomoc darczyńców, którzy przekażą rośliny do pielęgnacji osobom z problemami psychicznymi.