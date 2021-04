Duże zmiany na Węźle Kijewo. Sprawdź jak jechać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Umiarkowany ruch, ale sporo problemów i momentami jazda po omacku. Ekipa "Autoradio" wybrała się tym razem na przebudowywany Węzeł Kijewo.

Od 22 kwietnia drogowcy wprowadzili tam nową organizację ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Największe zmiany dotyczą wszystkich, którzy będą starali się opuścić miasto.



Jadący w kierunku Stargardu i Świnoujścia kierujący będą musieli przejechać na przeciwległą jezdnię. Z kolei jadący w stronę Kołbaskowa muszą pozostać na starej trasie.



- Wszyscy będą musieli szczególnie uważać w momencie przejazdu przez skrzyżowanie z ul. Kurzą i Niedźwiedzią, ponieważ na tę jezdnię przeciwległą - w lewo - będzie się jechało w kierunku na Stargard i Świnoujście. Po to, by pojechać na Kołbaskowo będzie trzeba pozostać na starej jezdni - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



To nie koniec zmian w tym miejscu.



- Już w piątek dojdzie tutaj kolejna modyfikacja. Tym razem pod wiaduktem. Przejazd na trasie Świnoujście - Kołbaskowo odbywać się będzie jezdnią po jednym pasie w obie strony - relacjonował dziennikarz Radia Szczecin Bartłomiej Czetowicz.



Prace przy przebudowie Węzła Kijewo potrwają do lipca przyszłego roku.