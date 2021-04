Szpital na Pomorzanach poszukuje mam i ich naturalnego mleka

Fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Zapasy naturalnego pokarmu w Banku Mleka Kobiecego kurczą się i szpital na szczecińskich Pomorzanach zachęca potencjalne dawczynie do pomocy wcześniakom i noworodkom.

Obecnie w stałej współpracy są trzy dawczynie, ale niedługo pozostaną tylko dwie. Może nią zostać każda zdrowa kobieta, która sama jest matką karmiącą, karmi piersią swoje dziecko, nie ma żadnych nałogów, prowadzi zdrowy tryb życia i która zgłosi się do Banku Mleka Kobiecego - mówi Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka prasowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.



- Przeprowadza się z nią wstępną weryfikację, która polega na wykonaniu badania-wywiadu. Po ich przeprowadzeniu otrzymuje specjalny laktator i cały zestaw buteleczek do których to mleko jest ściągane. Tak wyposażona zaczyna ściągać mleko u siebie normalnie w domu - mówi Bartkiewicz.



Idea Banku jest taka, by naturalnym pokarmem karmić dzieci urodzone w szpitalu, ale i pomagać dzieciom z innych porodówek w Szczecinie.



Zespół specjalistów z Banku Mleka Kobiecego chętnie odpowie na wszystkie pytania i pokieruje w procesie zostania honorową dawczynią mleka kobiecego. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 466 14 46 (w poniedziałki i środy między godz. 7.30-15.30, w piątki godz. 11.30-15.00) albo napisać maila na adres bankmleka@spsk2-szczecin.pl.