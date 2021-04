2,5 miliona złotych dofinansowania dostały Międzyzdroje na remont i przebudowę ul. Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej.

To pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak informuje burmistrz Międzyzdrojów - Mateusz Bobek - to jedynie jeden z elementów szerszego planu przebudowy ulic w mieście.



Przebudowa Słowiańskiej i Dąbrowskiej potrwa rok. Cały koszt to mniej więcej 6 milionów złotych.