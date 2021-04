Rzucił się z nożem na kolegę

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zaczęło się od alkoholu, a skończyłoby tragedią. Mężczyzna ze Stargardu, który rzucił się na kolegę z nożem, odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w w ubiegłym roku. Dwaj mężczyźni wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie pokłócili się. Jeden z nich wyjął nóż i zadał drugiemu cios w szyję. Pokrzywdzony zdołał uciec, wszedł do pobliskiego sklepu i poprosił o pomoc. Na miejsce wezwano pogotowie. Ranny trafił do szpitala.



37-letni sprawca usłyszał też zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków - marihuany i amfetaminy. Na wniosek prokuratora sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Podejrzany był w przeszłości karany sądownie. Teraz grozi mu dożywocie.