12-letni Wiktor usłyszał straszną diagnozę. Trwa walka o jego życie

Ponad osiem milionów złotych potrzeba na leczenie 12-letniego Wiktora, który choruje na nowotwór.

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu, kiedy - zawsze aktywny i pełen energii - chłopiec ze Szczecina zaczął narzekać na złe samopoczucie, m.in. ból głowy i problemy ze wzrokiem.Okazało się, że to szyszyniak zarodkowy - guz mózgu. Wiktor jest pod opieką lekarzy, ale potrzebuje kosztownej terapii w USA, na którą nie stać jego bliskich. Dlatego zorganizowali m.in. stronę z aukcjami, na której można wystawiać swoje rzeczy, ale też kupować. Już teraz można tam znaleźć dziesiątki rzeczy - od sprzętu elektronicznego, przez biżuterię, po oferty kwater nad morzem, usługi budowlane czy wypieki i ubrania - relacjonuje mama Wiktora, Beata Mielnik.- Mamy cudowną grupę licytacyjną na Facebooku, jest to miejsce, gdzie każdy może zdobyć, co tylko sobie wymarzy. Są tam rzeczy codziennego użytku, ale też licytacje, na których możemy się także pozbyć czegoś, co mamy w domu i pomóc w ten sposób Wiktorowi. Walczymy z uśmiechem na twarzy, przynajmniej wtedy kiedy syn nas widzi i staramy się dalej żyć - mówi mam Wiktora.Aukcje trwają na facebookowym profilu: Licytacje - Walka o życie: Wiktor Lewicki vs. Guz Mózgu. Tam też można znaleźć inne strony, za pośrednictwem których można już bezpośrednio wpłacać pieniądze na leczenie Wiktora.