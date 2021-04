Obrońca Arkadiusza Kraski zajmie się sprawą pokrzywdzonego przez youtubera "Kamerzystę". O pomoc w tej sprawie poprosiło Stowarzyszenie Kraski „W nas siła” i oficjalnie potwierdza, że Maciejowi Kałużnemu zostało udzielone pełnomocnictwo przez pokrzywdzonego.

Chodzi o sprawę bulwersującego filmiku, który w internecie zamieścił youtuber "Kamerzysta". Widać na nim, jak razem z grupą swoich znajomych zmuszają chłopaka m.in. do jedzenia kocich odchodów.Youtuber trafił do aresztu, odpowie za znęcania się nad osobą nieporadną, z uwagi na jej stan psychiczny. Prokuratura zarzuty postawiła także dwóm innym osobom. Nie trafiły one jednak do aresztu. Usłyszeli te same zarzuty, co Łukasz W. Wszystkim grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.Arkadiusz Kraska, który w więzieniu spędził prawie 20 lat za podwójne zabójstwo założył stowarzyszenie "W nas siła", by pomagać innym pokrzywdzonym. Sam został zwolniony w więzienia i oczekuje na ponowny proces.