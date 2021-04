Ruszył cykl wydarzeń dla książkoholików

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W piątek Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Książnica Pomorska, Dom Kultury 13 Muz, Miejska Biblioteka Publiczna i Szczeciński Inkubator Kultury organizują cykl wydarzeń online dla czytelników.

Spotkanie na temat ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł już o godzinie 13:30. Zapraszamy na naszego fanpage'a - mówi Magdalena Tyczka z 13 Muz.



- Jest to temat, na który warto zwrócić uwagę, szczególnie teraz, gdy większość wydarzeń przechodzi do strony online. Warto się dowiedzieć jak korzystać z legalnych zasobów, z legalnych źródeł. Po to są warsztaty przygotowane przez fundację "Legalna Kultura". Jak respektować prawa autorskie twórcy, kiedy możemy dane dzieło przetworzyć do własnego użytku i jest to dozwolone, a kiedy należy oznaczyć tego autora - tłumaczy Tyczka.



Książnica Pomorska o godz. 16:00 - w ramach wspólnego świętowania - ogłosi tzw. Książkowy Top, czyli listę najpopularniejszych książek wypożyczonych w placówce.



- O godz. 19:00 poznamy laureatów konkursu "ProzaTory Zachodniopomorskie" - mówi Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej. - Poprosiliśmy piszące, młode osoby o przysyłanie swoich prac. Chodziło o krótkie formy prozatorskie bądź fragmenty dłuższych form prozatorskich, mając na myśli w przyszłości stworzenie wydawnictwa.



Nagrodą w konkursie jest obecność w planowanej antologii prozy zachodniopomorskiej.



Wszystkie wydarzenia można oglądać na stronach internetowych i portalach społecznościowych organizatorów.