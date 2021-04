Rośnie liczba śmierci z powodu udaru u osób zakażonych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dramatycznie wzrosła liczba zgonów pacjentów po udarze mózgu

w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Do kwietnia oddział udarowy przyjął 120 pacjentów, 47 z nich zmarło. Takiej sytuacji w placówce nie było nigdy wcześniej. Kiedyś odsetek zgonów wynosił około 10 proc.



To jedyny oddział w Zachodniopomorskiem, który leczy udary u osób zakażonych koronawirusem.



Trafiają tam pacjenci z całego regionu, przez to pomoc jest im udzielana kilka godzin po wystąpieniu udaru. W tym przypadku, liczy się jednak przede wszystkim czas.



- Tak nie było nigdy. Te udary bardzo szybko - od 8 do 10 dni - jechały na oddział rehabilitacji. Teraz ten czas jest przedłużony - dwa tygodnie, trzy tygodnie. Wtedy dopiero możemy tego ciężko chorego oddać. Natomiast faktycznie jest przytłaczająca dla nas wszystkich ilość zgonów. Nie jesteśmy w stanie tym chorym pomóc, tak jakbyśmy chcieli - mówi Małgorzata Niekrasz, lekarz kierująca Oddziałem Neurologii i Odziałem Udarowym szczecińskiego szpitala wojewódzkiego



Dodaje, że zawodzą również teleporady, bo nie można skutecznie ocenić - czy pacjent ma udar, czy go nie ma - przez telefon.



- Naprawdę nie wiem, jak w teleporadzie można udzielić pacjentowi prawidłowej informacji, że dany przypadek to nie udar. Specjaliści w terenie i tu w przychodni, my przyjmujemy normalnie pacjentów. Nie udzielamy teleporad - tłumaczy Niekrasz.



Podobna sytuacja, jest na oddziale chirurgii. Pacjenci często trafiają tam zbyt późno i w zbyt ciężkim stanie, by im pomóc. Problemem jest zakrzepica, która często dotyka zakażonych pacjentów.