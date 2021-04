Współczesny wizerunek Maryi. Figura pielgrzymuje po archidiecezji [ZDJĘCIA]

Figura stała już w kościele parafialnym pw. św. Rodziny w Szczecinie. Fot. Archiwum prywatne

Figura Matki Bożej Brzemiennej z relikwiami św. Jana Pawła II pielgrzymuje po kościołach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To do niej wierni modlą się o dar potomstwa.

Na Pomorzu Zachodnim będzie do Bożego Narodzenia. Na co dzień figurą opiekuje się Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Od piątku przez tydzień znajduje się w szczecińskiej katedrze.



Figura jest na co dzień w Krakowie. Początkowo dostałem zgodę, żeby przez pół roku była w Szczecinie - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



- Moja odpowiedź była taka: Zaraz, Matka Boża Brzemienna przez pół roku?! O ile wiem, czas ciąży to dziewięć miesięcy. Biorę 25 marca, oddaję po Bożym Narodzeniu i tak będzie dobrze. Z uśmiechem zgodziły się na to osoby ze stowarzyszenia z Krakowa - relacjonował.



Ta figura jest wyjątkowa - dodaje ks. Kancelarczyk.



- Przedstawia Maryję jako bardziej współczesną, piękną dziewczynę w stanie zaawansowanej ciąży. Trzeba podejść do niej, bo wykonana jest ze srebra i jakby uniemożliwia to dostrzeżenie niuansów tej figury z daleka, widać też relikwię św. Jana Pawła II - zaznaczył.



Figura będzie w szczecińskiej katedrze do piątku.