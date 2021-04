Akademia Morska chce obalić stereotyp

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Akademia Morska w Szczecinie zachęca panie do studiowania. Uczelnia wraz z 19 innymi w kraju przystąpiła do akcji "Dziewczyny na Politechniki". Chodzi o obalenie stereotypu, że nauki ścisłe nie są dla kobiet.

- Na naszej uczelni powoli się to zmienia, ale nadal kobiety są w mniejszości, zwłaszcza na Wydziale Mechanicznym - mówi Rafał Zaweracz z Akademii Morskiej w Szczecinie. - Wydział jest kojarzony przede wszystkim z mężczyznami, natomiast staramy się zainteresować tym wydziałem także kobiety. Staramy się też zmienić opinię, że Wydział Mechaniczny to jest tylko wydział dla mężczyzn. Robimy wszystko, żeby panie chciały studiować na tym wydziale.



Formy zachęty do studiowania są różne. - Planujemy w najbliższym czasie dni otwarte Akademii Morskiej, po długim weekendzie mamy matury, także na pewno będziemy starali się zainteresować naszą uczelnią maturzystki - dodaje Zaweracz.



W Akademii Morskiej w Szczecinie studiować można na pięciu kierunkach - większość studentów stanowią mężczyźni.