Dwa kilogramy marihuany nie trafią na czarny rynek, dzięki pracy kołobrzeskiej policji. Miejscowi kryminalni zatrzymali dilera narkotyków i zabezpieczyli ukrywane przez niego środki odurzające.

Policyjna grupa do walki z przestępczością narkotykową ustaliła, że 39-letni mieszkaniec Kołobrzegu może być w posiadaniu znacznych ilości środków odurzających, które planuje wprowadzić do obrotu.



Kryminalni przeszukali dom mężczyzny. W efekcie, w samochodzie zaparkowanym w garażu znaleźli ukryte przez 39-latka foliowe torby z zawartością narkotyków. Okazało się, że były to dwa kilogramy marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i trafił na trzy miesiące do aresztu.



Postawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i próby wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu do 12 lat więzienia.