Wciąż chłodno, ale padać nie będzie [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Maksymalne wskazania termometrów w regionie: 8-10 stopni w skali Celsjusza. Wiatr z zachodu, ciśnienie wysokie (1023,00 mbar).

W całym kraju ma się utrzymać chłodne, arktyczne powietrze. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.



Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Małgorzata Tomczuk, śnieg wystąpi przede wszystkim w rejonach podgórskich, na Suwalszczyźnie i Mazurach. Tam termometry wskażą 5 stopni Celsjusza.



W centrum kraju temperatura wyniesie od 6 do 9 stopni. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich, gdzie można się spodziewać 11 stopni.



IMGW wydało również ostrzeżenia w związku z przymrozkami. Będą one obowiązywać do nocy z poniedziałku na wtorek.



Chłodna i deszczowa aura może się utrzymać do połowy tygodnia.