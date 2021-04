Prezydent Biden: To było ludobójstwo

Joe Biden. Fot. whitehouse.gov

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie uznał rzeź półtora miliona Ormian w Imperium Osmańskim na początku XX wieku za ludobójstwo.

Biden jest pierwszym amerykańskim przywódcą od czasów Ronalda Reagana, który w ten sposób określił tę zbrodnię.



"Każdego roku tego dnia upamiętniamy osoby, które straciły życie w ludobójstwie Ormian w czasach Imperium Osmańskiego i zobowiązujemy się nie dopuścić do powtórki tego rodzaju zbrodni" - napisał w oświadczeniu prezydent USA przypominając, że półtora miliona Ormian zostało deportowanych, zamordowanych lub doprowadzonych do śmierci podczas marszu. Biden określił te działania mianem kampanii eksterminacji i apelował, by nigdy nie zapomnieć o skali tragedii oraz być czujnym wobec nienawiści we wszelkich jej formach.



Prezydent USA podkreślił, że jego celem nie jest obwinianie, ale zapewnienie, by taka zbrodnia nigdy się nie powtórzyła. "Naród amerykański składa hołd Ormianom, którzy stracili życie w ludobójstwie zapoczątkowanym 106 lat temu" - stwierdził prezydent USA.