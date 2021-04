Zrobią budki lęgowe dla jerzyków

Jerzyk zwyczajny gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych (Apodidae). źródło: wikipedia.org/wiki/Jerzyk_zwyczajny

Przygotowują altany, ławki, tablice informacyjne czy kosze na śmieci - teraz postanowili zrobić budki lęgowe dla jerzyków.

Leśnicy ze Szczecińskich Lasów Miejskich przygotowali 75 sztuk i chcą je przekazać mieszkańcom. Każdy zestaw składa się z 5 budek, bo nie wiesza się ich pojedynczo. Oznacza to, że do rozdania jest 15 takich zestawów. Można je odebrać w siedzibie przy ulicy Miodowej w Szczecinie. By spełniły swoją rolę - należy powiesić je na znacznej wysokości - najlepiej na elewacji budynku.