Projekt "Kurs na Północ" dzieli szczecińskich radnych

Radni Miasta Szczecin podzieleni w sprawie projektu "Kurs na Północ". Zadanie, na które zabrakło pieniędzy w Społecznym Budżecie Obywatelskim, zajęło drugie miejsce w minionej edycji SBO.

Projekt warty ponad 4 miliony, zakłada rewitalizację okolic tak zwanej Wieży Bismarcka i Parku Tilebeinów. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Szczecina brakujących środków złożyli działacze trzech rad osiedli: Stołczyn, Skolwin i Golęcino-Gocław. Wsparli ich społecznicy z czterech działających w tej części miasta stowarzyszeń.Zdaniem radnego Platformy Obywatelskiej Łukasza Kadłubowskiego, ewentualne wsparcie "Kursu na Północ" będzie możliwe jednak dopiero w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.- Właściwa ścieżka, jeśli chodzi o realizację "Kursu na Północ" to zrealizowanie go w ramach zadań radnych, w ramach rad osiedli, w ramach przyszłorocznego budżetu. Nieuczciwe będzie wprowadzenie na najbliższą sesję tego zadania wobec wszystkich innych projektów, które zajęły drugie miejsca w danym roku, bo też ludzie na nie głosowali - powiedział Kadłubowski.Zdaniem radnego klubu PiS Dariusza Mateckiego, pieniądze na ten cel powinny znaleźć się jak najszybciej. W jego ocenie, należy je w całości zainwestować w zaniedbywaną przez lata dzielnicę.- Temu projektowi zabrakło około tysiąca głosów. W budżecie SBO została rezerwa 3,5 mln zł na samym projekcie ogólnomiejskim. Włącznie z zadaniami lokalnymi to będzie około 5 mln złotych z 14,6 mln złotych. Moim zdaniem, miasto powinno zdecydowanie działać, żeby to wszystko zostało zrealizowane - uważa Matecki.Wnioskodawcy apelu mają nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miasta przegłosowana zostanie poprawka do budżetu, choćby na prace projektowe "Kursu na Północ".