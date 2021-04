Ruszyła Bitwa Regionów 2021 [ZDJĘCIA]

Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Powalczą o tytuł, ale i niemałe pieniądze. Ruszyła Bitwa Regionów 2021.

To zmagania kół gospodyń wiejskich w całej Polsce - szósta edycja zabawy powiedziała Agnieszka Śpiewak p.o. dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.



- Ma to być prezentacja regionalnego dania. Film krótki o długości 120 sekund. W związku z sytuacją, jaka panuje w tej chwili musimy obejść się smakiem - mówi Śpiewak.



Panie prezentują swoje umiejętności kulinarne - propozycje muszą dotyczyć dań regionalnych wykonanych w sposób tradycyjny. Zwyciężczynie (regionalne i drugie miejsce w ogólnopolskim) sprzed dwóch lat już szykują się do boju. Dwa lata temu serca jury podbiły "gołąbkami z rybką w lesie" podawanymi łopatką do ziemi.



Skąd łopatka? - opowiada Agnieszka Skiba, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich "Ach te Baby" w Kłaninie koło Bobolic. - Pojechałyśmy jako nowe i zapomniałyśmy, że trzeba mieć czym podać. Pierwsze co, to było stoisko ze sprzętami ogrodowymi. Wzięłyśmy fajną zieloną łopatkę. To jest po części nasze trofeum. Teraz tym podajemy. W Poznaniu też podawałyśmy gołąbki typową łopatką do ziemi.



Przepisu na tegoroczne danie Agnieszka Skiba nie zdradza, ale jak zapowiada, będzie to również prawdopodobnie coś z rybą. Swoje filmiki wszystkie, nie tylko zarejestrowane koła gospodyń mogą przysyłać do końca czerwca. Zwyciężczynie regionalnego etapu otrzymają 1000 zł i powalczą na szczeblu ogólnopolskim. Główna nagroda w tych zawodach to 5 tys. zł. W Zachodniopomorskiem mamy ponad 400 zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich.