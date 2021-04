Zachodniopomorskie szkoły podstawowe gotowe do powrotu uczniów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek w klasach 1-3 rozpoczyna się nauka hybrydowa. Dotyczy to 11 województw, w tych zachodniopomorskiego.

- Każdy dzień nauczania stacjonarnego to powrót do normalności - mówi zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. - Zawsze to coś lepszego niż nauczanie zdalne, które pomimo najlepszych chęci i starań nauczycieli, dyrektorów, rodziców i dzieci, to forma zastępcza. Cieszymy się, że sytuacja epidemiczna poprawia się i dzieci będą mogły wrócić do szkół.



- Każdy uczeń będzie uczyć się zdalnie i w szkole - dodaje Ogorzałek. - Grupy mają mieć zajęcia naprzemiennie.



Dzieci, które będą w szkołach, mają zapewnioną opiekę w świetlicach. Powrót starszych klas do szkół jest uzależniony od sytuacji epidemicznej.