Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Maksymalne wskazania termometrów w regionie: 7-10 stopni w skali Celsjusza. Wiatr z zachodu, ciśnienie wysokie (1021.00 mbar).

Nadchodzący tydzień zapowiada się jako chłodny, ze zmiennym zachmurzeniem oraz z opadami atmosferycznymi.



Najchłodniej będzie na początku tygodnia, kiedy to obok deszczu przelotnie popada także deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna, jednak od środy będą to już wyłącznie opady deszczu.



Nocą z poniedziałku na wtorek, na przeważającym obszarze kraju, temperatura powietrza spadnie miejscami do -5°C. Kolejna noc będzie już cieplejsza i jedynie na wschodzie, Pomorzu oraz w rejonach podgórskich może jeszcze wystąpić niewielki przymrozek.