Urzędnicy właśnie ogłosili przetarg na odpowiednie zagospodarowanie terenu między ul. Barkową a kanałem Piastowskim. źródło: http://www.swinoujscie.pl/

Będzie nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji w Świnoujściu. To specjalny teren piknikowy.

Urzędnicy właśnie ogłosili przetarg na odpowiednie zagospodarowanie terenu między ul. Barkową a kanałem Piastowskim.



Mają tam powstać dwa grille, stoły, ławki, stojaki na rowery, a także drewniana wiata i plac zabaw. Firmy zainteresowane przebudową poznamy na początku maja.



To już drugi przetarg w tej sprawie - do pierwszego nikt się nie zgłosił. Do inwestycji ponad 140 tys. złotych dorzuci Unia Europejska.