Odcinek S3 zostanie otwarty dla kierowców. Wygodniej nad morze [ZDJĘCIA]

Ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 między węzłem Rzęśnica, a Brzozowem zostanie już we wtorek otwarty dla kierowców.

Otwarcia drogi wartej ponad 580 milionów złotych dokona minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To oznacza, że od wtorku ze Szczecina do Troszyna kierowcy będą dysponowali

dwoma pasami w każdą stronę. Ostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim jest odcinek od Świnoujścia do obwodnicy Troszyna. Ten ponad 30-kilometrowy odcinek ma być gotowy w połowie 2024 roku.