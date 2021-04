Jest śledztwo w sprawie wypadku na przedszkolnym placu zabaw

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie wypadku na placu zabaw szczecińskiego przedszkola. Będzie ono prowadzone pod kątem narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia.

W piątek po południu w placówce przy ulicy Hożej dwie dziewczynki poddusiły się na placu zabaw. U jednej z nich doszło do zatrzymania akcji serca, w ciężkim stanie przewieziono je do szpitala.- W tej sprawie prokurator wszczął śledztwo o przestępstwo, które jest określone w artykule 160 paragraf 2. Kodeksu Karnego, a to przestępstwo dotyczy narażenia małoletnich pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby, które są zobowiązane do opieki nad nimi - mówi Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, jednak nie zdradza szczegółów toczących śledztwa.Za takie przestępstwo grozi za to 5 lat więzienia.Odpowiedzialny za oświatę w Szczecinie wiceprezydent Krzysztof Soska mówił, że do wypadku doszło najprawdopodobniej podczas zabawy skakanką, którą dziewczynki się poddusiły.Kontrolę na placach zabaw we wszystkich szczecińskich przedszkolach zlecił prezydent Piotr Krzystek.