Nowa promenada w Trzebieży będzie niższa

Do końca maja powinny zakończyć się prace przy odbudowie promenady w Trzebieży.

Obiekt budowany jest średnio o kilkadziesiąt centymetrów niżej niż poprzednio. Urzędnicy zapewniają jednak, że w przypadku podnoszenia się poziomu wód - np. podczas cofek, nie będzie to miało większego wpływu dla spacerujących.Ze względu na koszty zrezygnowaliśmy z budowy poręczy i barierek, ale musieliśmy ją wybudować na wysokości do 50 cm - mówił Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic.- Jeśli promenada wznosi się ponad pół metra nad teren, a mieliśmy takie miejsca, gdzie to było 60-70 cm, niezbędne było poprowadzenie poręczy i barier - mówił Pisański.Zastępca burmistrza Polic dodał, że stara promenada miała w kilku miejscach tylko 10 czy 20 cm wysokości.- Zalew siłą rzeczy zalewa. Na palcach jednej ręki możemy policzyć sytuacje, gdzie cofka była na tyle silna, że ten najniższy fragment promenady był zalewany i wymagał oczyszczenia - mówił Jakub Pisański.Odbudowa będzie kosztować blisko 3 miliony złotych. 1,7 mln udało się uzyskać od ubezpieczyciela. Czy ta kwota pokryje wszystkie koszty - to się okaże po zakończeniu prac.Starą promenadę podpalili dwaj młodzi mężczyźni w listopadzie 2018 roku. Za ten czyn usłyszeli wyroki po 3,5 roku pozbawienia wolności.