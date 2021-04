Skrajnie różne oferty za wykonanie projektu parkingowca pod Trasą Zamkową

Dwie firmy są zainteresowane zaprojektowaniem parkingowca pod Trasą Zamkową w Szczecinie.

Miasto zamierza wybudować tam nie tylko miejsca do parkowania aut, ale również posadzić zieleń i zagospodarować przestrzeń do uprawiania sportu. Na ten projekt zaplanowano prawie 740 tys. zł.- Zgłosiły się dwie firmy. Jedna z Poznania, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 1 649 669 złotych brutto. Druga z Krakowa, która to samo zadanie chce wykonać za 521 124 zł brutto - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, odpowiedzialnej za zadanie.Wykonawca zostanie najprawdopodobniej wyłoniony w ciągu najbliższego miesiąca. Jeśli miasto podpisze z nim umowę, będzie miał 300 dni na wykonanie zadania.Plac na którym powstanie inwestycja znajduje się między ulicami Jana z Kolna, Zygmunta Duczyńskiego oraz kładką łącząca obiekt z ulicą Małopolską w Szczecinie.Przeciwko budowie parkingowca protestowali architekci ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. W marcu zaapelowali do władz miasta o rezygnację z pomysłu. Szczecin nie zamierza jednak wycofywać się z tego projektu.