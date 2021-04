W Złocieńcu rusza innowacyjna rehabilitacja pocovidowa

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

W Szpitalu Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu po weekendzie majowym rusza innowacyjna rehabilitacja pocovidowa.

W przyszły wtorek turnus rehabilitacyjny rozpocznie pięćdziesięciu pacjentów po przebytym Covid-19. Będzie to jedna z pierwszych placówek w kraju, gdzie będą mogli wrócić zarówno do zdrowia fizycznego i psychicznego.



- Każdy z uczestników turnusu otrzyma indywidualny tok rehabilitacji - mówi dr Ewa Giza, dyrektor szpitala MSWiA w Złocieńcu



W trakcie turnusu przewidziano specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywności na świeżym powietrzu. Ale ważną część leczenia stanowić będzie powracanie do formy psychicznej. Jak podkreśla dr Ewa Giza, koronawirus wywołuje ogromne skutki także w tej materii.



Turnusy rehabilitacyjne w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu potrwają od trzech do sześciu tygodni. Leczenie jest w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.