Szukali towarów bez akcyzy, znaleźli narkotyki i… pijanego kierowcę

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej kontrolę przeprowadzili w Szwecji, w powiecie wałeckim. Sprawdzali kierowców w poszukiwaniu nieopodatkowanych towarów.

U jednego z nich znaleziono marihuanę, sam był pod jej wpływem. Z kolei drugi, pijany jechał do pracy w Niemczech.



- Funkcjonariusze KAS zatrzymali kierowcę, początkowo nie wyglądał na osobę, która jest pod wpływem alkoholu, ale wezwany do opuszczenia samochodu powiedział, że ma problemy z kolanem. Faktycznie, przechodząc wzdłuż samochodów opierał się o niego. Trudnością okazało się otworzenie bagażnika, tu kierowcy zabrakło podpórki i okazało się, że chyba jest pijany - relacjonuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Kierowca miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. Na miejscu interweniowała policja.