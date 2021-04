Nasz region w czołówce akcji szczepień

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie jednym z liderów w Polsce, jeśli o chodzi o liczbę szczepień - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Sytuacja będzie wyglądała jeszcze lepiej, gdy ruszą kolejne punkty szczepień powszechnych.

Widać to po tym, który jako pierwszy pilotażowo został uruchomiony w Koszalinie w hali widowiskowo-sportowej mówił Bogucki.



- Ten punkt sprawuje się bardzo dobrze, dlatego że tam jest szczepionych średnio 400 osób dziennie. Mam informację od pana prezydenta Koszalina, że już zostało zaszczepionych ponad 2100 osób, to pokazuje, że ten jeden tydzień dał już olbrzymią zmianę jeżeli chodzi o możliwości szczepień - wyjaśniał Zbigniew Bogucki.



Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia zatwierdził 25 punktów szczepień powszechnych w regionie. Mają ruszyć w maju.