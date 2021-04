Słuchacze narzekali na fatalny stan drogi. Będzie remont

Fot. Słuchacz, pan Sławek Fot. Słuchacz, pan Sławek

Są pieniądze na remont drogi z Ustowa do Kurowa. To główny dojazd m.in. do Siadła Dolnego.

Od wielu miesięcy nasi słuchacze zwracali uwagę na fatalny stan nawierzchni - jazda slalomem pomiędzy dziurami i wyrwami to była codzienność dla kierowców.



- Dostaliśmy blisko milionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" naczelnik Wydziału Dróg Publicznych

w Starostwie Powiatowym w Policach Magdalena Sochanowska. - Żeby ratować sytuację, chcemy wyremontować te odcinki drogi, które teraz najbardziej potrzebują naszej interwencji i to będzie wyłącznie wymiana nawierzchni. Jesteśmy w stanie sfinansować tą inwestycję i lada dzień będzie ogłoszony przetarg na jej realizację.



Ile będzie kosztować remont blisko 2-kilometrowego odcinka drogi - to się okaże po rozstrzygnięciu postępowania. Prace - według optymistycznego wariantu - mogą zacząć się już w czerwcu.