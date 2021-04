Baltic Neopolis Orchestra na żywo w Radiu Szczecin. We wtorek 27 kwietnia transmitujemy to wyjątkowe wydarzenie na www.radioszczecin.pl.

To koncert otwarcia festiwalu Szczecin Classic. Niech muzyka towarzyszy wam w waszych domach. Włączcie stream o godzinie 19.30.Festiwal otworzy Arion Piano Trio z Berlina. Wśród najwybitniejszych artystów zaproszonych do wzięcia udziału w trzeciej edycji Festiwalu znajdą się m.in. koncertmistrzowie i liderzy Covent Garden Opera House w Londynie – Vasko Vassilev i Andriy Viytovych, koncertmistrz BNO Emanuel Salvador, Konstantin Heidrich z Faure Quartett, Tomasz Tomaszewski - koncertmistrz Deutsche Oper Berlin, a także wybitny polski pianista Michał Francuz.Festiwal Szczecin Classic potrwa do 3 maja.