"Kurs na północ" w zawieszeniu - radni nie zdecydowali się, aby przekazać pieniądze na przygotowanie tej inwestycji.

Projekt, zakładający między innymi rewitalizację tak zwanej Wieży Bismarcka, zajął drugie miejsce w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2020.Radni trzech rad osiedla z północy miasta, społecznicy z kilku stowarzyszeń, zaapelowali do radnych, aby ci zwrócili uwagę na energię mieszkańców skupioną wokół "Kursu na północ". Szef prezydenckiego klubu Bezpartyjnych Mirosław Żylik w odpowiedzi na apel tłumaczył, że spotkał się z autorami i sugerował start w tegorocznej edycji SBO.- Potencjał jest bardzo duży, może można byłoby spróbować wrzucić to jeszcze raz na SBO. Projekt jest gotowy, w mediach się pojawił. Jestem zdania, że byłaby szansa, żeby wygrał - powiedział Żylik.Pojawiły się także opinie, że jednak "Kurs na północ" przegrał w głosowaniu SBO i nie należy robić "wyłomu" dla tego projektu - a jeżeli już, to pomyśleć o tym za rok. "Za" przekazaniem teraz pieniędzy na prace projektowe był PiS oraz radna Edyta Łongiewska-Wijas, ale taka poprawka do budżetu nie zyskała akceptacji większości Bezpartyjnych i KO.