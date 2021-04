USA: Nowe zalecenia dla zaszczepionych

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Amerykański rząd łagodzi rekomendacje dotyczące noszenia maseczek przez osoby zaszczepione przeciwko Covid-19.

Według nowych zaleceń, przebywając na otwartej przestrzeni osoby zaszczepione nie muszą zasłaniać ust i nosa w większości sytuacji.



W pełni zaszczepieni Amerykanie nie muszą już zakładać maseczek podczas spacerów, biegania, jazdy na rowerze oraz spotkań na zewnątrz w niewielkich grupach. Rząd USA nadal jednak zaleca zasłanianie ust i nosa przez zaszczepionych w niektórych sytuacjach.



- Nadal rekomendujemy noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach takich jak stadiony czy koncerty, gdzie nie da się zachować fizycznego dystansu i gdzie może być obecna duża liczba osób niezaszczepionych - powiedziała dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dr Rochelle Walensky przypominając, że za w pełni zaszczepioną uważa się osobę, która jest dwa tygodnie po drugiej dawce szczepionek Pfizer lub Moderna lub dwa tygodnie po szczepieniu preparatem Johnson& Johnson.



Rząd USA zmienił także rekomendacje wewnątrz pomieszczeń. Mówią one, że osoby w pełni zaszczepione mogą powrócić do wszelkiej aktywności w pomieszczeniach aczkolwiek w tym przypadku powinny zakładać maseczki.



Do tej pory około 55 procent Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Ponad jedna trzecia jest w pełni zaszczepiona.