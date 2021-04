Na północy Szczecina będą działały dwie biblioteki, bezterminowo - zapewniał we wtorek radnych oraz mieszkańców zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

We wtorek na sesji radni powołali nową filię na osiedlu Bukowo. Radni osiedla ze Stołczyna, mieszkańcy dzielnicy i radni opozycji z PiS obawiali się, że to wstęp do likwidacji w przyszłości innej filii, przy ulicy Nad Odrą.Wiceprezydent Soska zapewnił, że takich planów nie ma. - Nie ma planów likwidacji filii nr 46. Nie wiem w jakiej perspektywie, na czas nieoznaczony - powiedział Soska.W budynku przy ulicy Nad Odrą w 2018 roku wybuchł pożar. Mieszkańcy zwracali uwagę, że od trzech lat nie zaczął się remont biblioteki, stąd ich obawy o likwidację filii. Teraz miasto informuje, że pomieszczenia będą gotowe z końcem 2021 roku.