Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprzęt za ponad 10 tysięcy złotych trafił do międzyzdrojskiej biblioteki. To m.in. dwa laptopy, dwa tablety oraz roboty LEGO, które - dzięki połączeniu z komputerami - służą do nauki programowania dla dzieci.

To w ramach rządowego programu Polska Cyfrowa. Biblioteka przygotowuje się już do przeprowadzania pierwszych warsztatów. Ich rozpoczęcie zależy jednak od sytuacji epidemicznej.