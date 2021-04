Koszt projektu to 101 mln zł. 58 mln to unijne dofinansowanie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chodzi o ulicę Walecznych w Zdrojach w kierunku Kijewa, na wysokości Młodzieży Polskiej. Od środy wyłączony z ruchu będzie tam jeden pas.

To z powodu prac, które potrwają do 7 maja.

Prowadzi je SEC, przebudowywana jest osiedlowa sieć ciepłownicza. Kłopoty napotkają też piesi; zamknięte zostanie przejście dla nich przy szkole, trzeba będzie korzystać z zebry po drugiej stronie skrzyżowania.



Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdem z ronda Ułanów Podolskich ulicą Batalionów Chłopskich w kierunku Podjuch, dalej Sanatoryjną i z powrotem - ul. Walecznych.



Prace, które prowadzi SEC są częścią większej inwestycji - "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina", która prowadzona jest od 2017 roku i potrwa do 2022.



Koszt projektu to 101 mln zł. 58 mln to unijne dofinansowanie.